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Крушение Акбар Экспресс: десятки пострадавших 11.07 20:11   MIGnews.com

Крушение Акбар Экспресс: десятки пострадавших

По меньшей мере 14 человек погибли и 79 получили ранения после столкновения экспресса с грузовым поездом на железнодорожной станции Валхар в пакистанском Садикабаде в четверг, сообщает Dawn.

Заместитель комиссара полиции района сказал, что все пассажиры на борту "Акбар Экспресс" были эвакуированы и сейчас ведутся работы по расчистке путей. Для эвакуации застрявших в поезде пассажиров использовалась тяжелая техника. Им также предложили еду и воду, добавил он.

Представитель полиции сказал, что правоохранительные органы, спасатели, а также пакистанская армия были вовлечены в спасательные операции. Он добавил, что машины скорой помощи из разных районов прибыли на место происшествия, чтобы доставить раненых в больницу.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан написал в Твиттере свои соболезнования. "Опечален известием о железнодорожной катастрофе в Садикабаде", - сказал он. "Мои соболезнования семьям погибших и молитвы за скорейшее выздоровление пострадавших".


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