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Изменение климата - угроза безопасности Израиля 11.07 18:53   MIGnews.com

Изменение климата – угроза безопасности Израиля

В мире растет угроза нехватки продовольствия из-за изменений климата, а Израиль может быть не готов к такому сценарию.

Как сообщает Haaretz, засуха в течение нескольких лет снижала урожай, из-за чего общенациональных резервов может хватить максимум на несколько месяцев.

Общественные дискуссии показывают, что доля израильских продуктов питания в основном рассчитана на военные конфликты, а не на изменения климата. Хотя последняя проблема превращается в вечную и очень серьезную.

Причем основным недостатком для фермеров является не глобальное потепление само по себе, а экстремальные климатические условия, такие как засуха, наводнения, заморозки или сильная жара.

Мировая урожайность вызывает серьезную обеспокоенность у Израиля, где в последние годы выпадает все меньше осадков. Дело в том, что страна является импортозависимой по части зерна, пшеницы и кукурузы, которые употребляет население и животные.

Нации, которые зависят от импорта продуктов, должны совместно предпринимать меры предосторожности и увеличить резервы для уменьшения риска массового голода в связи с неурожаем.

Министерство сельского хозяйства подтвердило, что страна импортирует 90% пшеницы, однако по другим культурам информации нет, ровно, как и о количестве зерна, хранящегося в резерве. В основном импортируются продукты из России, США, Венгрии, Германии, Канады и Румынии. Также планируется, что ключевым поставщиком может стать Украина.

По мнению экспертов, зависимость Израиля от импорта зерна и кормов грозит в будущем глобальными проблемами. Запасов пшеницы для людей может хватить всего на два месяца. В настоящее время стратегические запасы пшеницы составляют до 140 тысяч тонн, в то время как израильтяне потребляют 1,1 миллиона тонн пшеницы в год.

У Израиля есть контракт с двумя фирмами, которые импортируют зерно для потребления человеком и животными. Но нет никакой уверенности, что они будут способны поделиться своими резервами во время нужды.


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