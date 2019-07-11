11.07 14:14 MIGnews.com
В Москве напали на журналистку Bloomberg
В центре столицы корреспондентка Bloomberg Ольга Танас подверглась нападению.
Сотрудница СМИ по факту нападения обратилась в полицию.
Об этом сообщают
Известия.
Согласно сообщению, девушка шла по городу и заметила за собой слежку.
Как рассказала Ольга Танас, злоумышленник начал преследовать ее, когда она вышла со станции метро «Охотный Ряд».
На выходе из метро мужчина окликнул ее, после чего Ольга Танас остановилась. Далее мужчина присел и схватил ее за ноги. Девушка испугалась и оттолкнула мужчину, после чего убежала.
Журналистка обратилась в полицию. По факту инцидента проводится проверка.
Как сообщал MIGnews ранее, в Москве задержали банду похитителей модной одежды.
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