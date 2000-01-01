Катастрофа МАУ: Иран передаст "черные ящики" во Францию
Иран планирует передать "черные ящики" со сбитого украинского Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.
Это будет осуществлено, как только на это согласятся участвующие в расследовании страны. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Во время видеоконференции один из представителей Ирана заявил, что Тегеран планирует передать "черные ящики" в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции. Об этом он сообщил организации (ICAO) при ООН.
Пресс-секретарь министра транспорта Канады Марк Гарно никак не прокомментировала эту информацию, однако подчеркнула, что Иран должен выполнить все взятые на себя в марте обязательства.
"Они продемонстрировали открытость для передачи "черных ящиков", однако мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", - сказала Гарно.