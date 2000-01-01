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Катастрофа МАУ: Иран передаст `черные ящики` во Францию 11.06 09:57   MIGnews.com

Катастрофа МАУ: Иран передаст "черные ящики" во Францию

Иран планирует передать "черные ящики" со сбитого украинского Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.

Это будет осуществлено, как только на это согласятся участвующие в расследовании страны. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Во время видеоконференции один из представителей Ирана заявил, что Тегеран планирует передать "черные ящики" в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции. Об этом он сообщил организации (ICAO) при ООН.

Пресс-секретарь министра транспорта Канады Марк Гарно никак не прокомментировала эту информацию, однако подчеркнула, что Иран должен выполнить все взятые на себя в марте обязательства.

"Они продемонстрировали открытость для передачи "черных ящиков", однако мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", - сказала Гарно.


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