11.06 09:57 MIGnews.com

Катастрофа МАУ: Иран передаст "черные ящики" во Францию

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Иран планирует передать "черные ящики" со сбитого украинского Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.Это будет осуществлено, как только на это согласятся участвующие в расследовании страны. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.Во время видеоконференции один из представителей Ирана заявил, что Тегеран планирует передать "черные ящики" в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции. Об этом он сообщил организации (ICAO) при ООН.Пресс-секретарь министра транспорта Канады Марк Гарно никак не прокомментировала эту информацию, однако подчеркнула, что Иран должен выполнить все взятые на себя в марте обязательства."Они продемонстрировали открытость для передачи "черных ящиков", однако мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", - сказала Гарно.