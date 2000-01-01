11.06 09:12 MIGnews.com

В смертельном ДТП в Нетании скончалась пожилая женщина

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В Нетании произошло смертельное ДТП, в результате которого скончалась 60-летняя женщина. Трагический инцидент произошел на улице Петах-Тиква.Отмечается, что женщина переходила дорогу, когда её сбила машина.Врач United Hatzalah Яаков Коэн сообщил, что находился на месте инцидента и бросился женщине на помощь. Он начал оказывать ей первую помощь, пока на место не прибыли другие сотрудники экстренной службы. Тем не менее, врачи были вынуждены констатировать смерть женщины на месте.