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В смертельном ДТП в Нетании скончалась пожилая женщина | Фото:11.06 09:12   MIGnews.com

В смертельном ДТП в Нетании скончалась пожилая женщина

В Нетании произошло смертельное ДТП, в результате которого скончалась 60-летняя женщина. Трагический инцидент произошел на улице Петах-Тиква.

Отмечается, что женщина переходила дорогу, когда её сбила машина.

Врач United Hatzalah Яаков Коэн сообщил, что находился на месте инцидента и бросился женщине на помощь. Он начал оказывать ей первую помощь, пока на место не прибыли другие сотрудники экстренной службы. Тем не менее, врачи были вынуждены констатировать смерть женщины на месте.


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