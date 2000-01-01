11.06 07:23 MIGnews.com

Битва за кладбище - битва за Аль-Аксу: столкновения в Яффо

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Десятки протестующих вышли на улицы Яффо в ночь на 11 июня. Они требовали отмены планов строительства убежища для бездомных на территории древнего мусульманского кладбища.Офицеры полиции были атакованы и забросаны камнями. Демонстранты подожгли мусорные баки. Демонстранты перекрыли улицу Яфет. В ходе разгона беспорядков были арестованы четыре человека. Арестованных допросили на станции полиции Яффо. После допроса было решено возбудить против них уголовные дела.В демонстрации участвовало меньше людей чем в предыдущей, 9 июня. Тогда на улицы вышло около 300 арабов.Диспут вокруг кладбища Макбарат аль-Исаф продолжается несколько лет. Это - единственное известное в Тель-Авиве мусульманское кладбище. Оно было забыто, и многие годы о нем никто ничего не знал. На территории кладбища стояло одноэтажное здание оттоманской эпохи, используемое организацией помощи бездомных Гагон. Муниципалитет Тель-Авива снес это здание, с тем, чтобы построить на его месте трехэтажное убежище для бездомных.Когда бульдозеры снесли здание, были обнаружены кости по меньшей мере 30 человек. Управление античностей определило, что на этом месте находилось кладбище, на котором хоронили еще с поздней эллинистической эпохи и вплоть до оттоманского периода.После этого Исламский Совет установил на кладбище могильные плиты. Переговоры ничего не дали, а Верховный Суд велел заморозить строительство.Битва за кладбище возобновилась в 2020 году, когда суд Тель-Авива отверг требования Исламского Совета сохранить кладбище. Судья Авигайль Коэн в своем решении указала на то, что мусульманская община не использовала кладбище по меньшей мере сто лет. По меньшей мере с начала 1940-х годов это место считалось муниципальной собственностью, и никто не выдвигал против этого легальных возражений. Более того, ни один из истцов не может доказать своих персональных или фамильных связей с похороненными на кладбище.Коэн в своем решении указала: “ “Строительство убежища - ответ на общественную потребность, и предполагается использовать землю, которая не использовалась более ста лет. Мусульманская община никогда не претендовала на собственность над этим участком земли и не утверждала, что он имеет какую-то религиозную ценность”.Шейх Камаль Хатаиб, заместитель лидера запрещенного Северного Крыла Исламского Движения выступил перед участниками протестов и заявил: “Наша битва за кладбище ничем не отличается от нашей битвы за аль-Аксу. Всемогущий Аллах , в его мудрости, сделал всю эту землю землей Вакфа”.Член городского совета Тель-Авива Амир Бадран заявил в интервью газете т Гаарец: У мусульманской общины в Яффо и у всех жителей города нет никаких проблем со строительством убежища для бездомных, но мы считаем. что следует найти для него другое место, и не строить его на мусульманском кладбище”.