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В Израиле – 300 жертв COVID-19, 18569 зараженных | Фото:11.06 20:59   MIGnews.com

В Израиле – 300 жертв COVID-19, 18569 зараженных

По состоянию на вечер, 9 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 18569 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

За последние сутки было зафиксировано 214 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 3019 человек.

На сегодняшний день 34 пациента – в тяжелом состоянии, из них 24 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 39 пациентов – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 300 пациентов. Одна жертва была зафиксирована за последние сутки. 15250 – выздоровели и были выписаны из больниц.


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