11.06 19:33 MIGnews.com

Израиль: на карантин закрыто уже 165 школ и детсадов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По состоянию на четверг, 11 июня, в Израиле на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19 закрыты 165 школ и детских садов.Соответствующие данные предоставило министерство просвещения.В ведомстве отметили, за последние сутки было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом в системе образования.Таким образом, общее количество инфицированных достигло 460 учеников и преподавателей.Также уточняется, что изолированы из-за вспышки коронавируса 25517 школьников и педагогов.