Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Израиль: на карантин закрыто уже 165 школ и детсадов | Фото:11.06 19:33   MIGnews.com

Израиль: на карантин закрыто уже 165 школ и детсадов

По состоянию на четверг, 11 июня, в Израиле на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19 закрыты 165 школ и детских садов.

Соответствующие данные предоставило министерство просвещения.

В ведомстве отметили, за последние сутки было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом в системе образования.

Таким образом, общее количество инфицированных достигло 460 учеников и преподавателей.

Также уточняется, что изолированы из-за вспышки коронавируса 25517 школьников и педагогов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:04
Российских деталей на Crew Dragon нет, - Роскосмос
19:50
ХАМАС "призывает к оружию"
19:11
ЦАХАЛ сорвал очередную кибератаку Ирана
18:29
Ганц-Евросоюзу: привержен продвижению мирного процесса
18:08
ХАМАС в бешенстве из-за шпионажа Ирана
17:47
Ганц заступился за журналиста Друкера перед Нетаниягу
17:26
ВОЗ: первая вакцина от COVID-19 будет доступна осенью
17:05
Абу-Дис: арестованы причастные к попытке теракта
16:52
Месть генерального директора минздрава: "Гротто распяли"
16:37
"Исламский джихад" проявляет себя на Западном берегу
16:13
Нетаниягу обсудил аннексию с главами форумов Коэлет и Шило
15:52
Netflix удалил Маленькую Британию из-за "расизма"
15:47
"Монстр": что готовил убийца Майи Вишняк
15:31
Израиль пытается напрямую общаться с палестинцами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  