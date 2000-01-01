11.06 18:00 MIGnews.com

Израиль вновь поделят на "красные зоны" из-за COVID-19

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Правительство решило вновь объявить о "красных зонах" с высоким уровнем заражения смертоносным коронавирусом COVID-19.По информации израильских СМИ, такое решение было вынесено на заседании "кабинета коронавируса", которое созвал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.В частности, министры решили не вводить новые карантинные ограничения по всей стране. Вместо этого, в Израиле будут восстановлены "красные зоны", которые будут объявляться в том случае, если в том или ином городе будет наблюдаться резкий рост числа зараженных.Уточняется, что в указанных местах будут действовать более строгие карантинные ограничения, за выполнением которых будет следить полиция.По информации 12 канала, первые "красные зоны" будут объявлены на юге Тель-Авива, где проживают иностранные рабочие, а также в нескольких бедуинских деревнях в Негеве."Кабинет коронавируса" также распорядился повысить уровень информированности населения о путях распространения COVID-19 и мерах, помогающих остановить пандемию.На переговорах присутствовали министры финансов, обороны, внутренней безопасности, просвещения, здравоохранения и юстиции.