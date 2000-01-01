11.06 16:58 MIGnews.com
Абу-Дис: арестованы причастные к попытке теракта
Задержаны четверо подозреваемых в причастности к попытке теракта, которая была совершена в мае
на пограничном посту в районе Абу-Дис.
Соответствующая информация была разрешена к публикации в четверг, 11 июня.
Трое были ранены в день нападения на блокпост. Военнослужащие и полиция собрали в их домах доказательства. Также были изъяты медицинские документы, подтверждающие факт лечения после пулевых ранений.
Напомним, поздно вечером, 15 мая, на блокпост в районе Абу-Дис было совершено нападение при помощи бутылок с "коктейлями Молотова", камней и самодельного взрывного устройства.
Военнослужащие территориальной бригады "Биньямин" открыли огонь на поражения по нападавшим.
Поделиться
Все по теме
Комментарии