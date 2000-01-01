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Абу-Дис: арестованы причастные к попытке теракта | Фото:11.06 16:58   MIGnews.com

Абу-Дис: арестованы причастные к попытке теракта

Задержаны четверо подозреваемых в причастности к попытке теракта, которая была совершена в мае на пограничном посту в районе Абу-Дис.

Соответствующая информация была разрешена к публикации в четверг, 11 июня.

Трое были ранены в день нападения на блокпост. Военнослужащие и полиция собрали в их домах доказательства. Также были изъяты медицинские документы, подтверждающие факт лечения после пулевых ранений.

Напомним, поздно вечером, 15 мая, на блокпост в районе Абу-Дис было совершено нападение при помощи бутылок с "коктейлями Молотова", камней и самодельного взрывного устройства.

Военнослужащие территориальной бригады "Биньямин" открыли огонь на поражения по нападавшим.


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