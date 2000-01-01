11.06 15:47 MIGnews.com

"Монстр": что готовил убийца Майи Вишняк

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Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение убийстве при отягчающих обстоятельствах обитателю Рамат-Гана Амиту Альмогу. Альмог обвиняется в убийстве своей любовницы Майи Вишняк. Он также обвиняется в нанесении ножевых ранений собственной матери. Срок его содержания под стражей продлен до суда.В израильской прессе опубликованы материалы обвинительного заключения в отношении Амита Альмога, задушившего свою любовницу Майю Вишняк в Рамат-Гане три недели назад.Романтические отношения между Альмог и Вишняк продолжались более полугода. По невыясненным причинам, и в неустановленное время, Альмог решил убить Вишняк, свою собственную мать и свою сестру.В субботу, 16 мая Вишняк пришла в квартиру Альмога, о чем они договорились заранее. В квартире находилась сестра Альмога. Через какое-то время она ушла, и Альмог решил убить Майю.Альмог и Вишняк находились в его комнате. Он попросил Майю лечь на левый бок. Он лег рядом с ней, так, что она находилась к нему спиной. Он крепко зажал шею Майи и закрыл ей рот рукой. В результате, он задушил девушку.После этого Альмог взял нож с кухни и положил в выдвижной ящик стола в своей комнате. Когда мать вернулась домой, он попросил ее пройти в его комнату , “чтобы посмотреть, как спит Майя”.Когда мать зашла в комнату, он схватил ее сзади за горло. Мать упала на пол. Он выхватил нож и нанес ей удары в лицо и в верхнюю часть тела. Мать боролась с ним, и умоляла ее пощадить, рассказывая о том, как она его любит. Альмог ее послушал, в результате чего мать отделалась легкими ранениями.После этого Альмог своим смартфоном начал снимать тело Майи. При этом он пел и посыпал ее тело банкнотами. Он разослал это видео друзьям по whatsapp.В конце судебного заседания по делу Альмога члены семьи покойной стали кричать членам семьи убийцы: “Убийца, монстр как вы вырастили такое чудовище? Мерзкого убийцу? Позор!”Отец Майи, Ариэль, заявил: "Это - заранее задуманное убийство. Он должен сидеть в тюрьме до последнего дня своей жизни. Он знал, что делал, он нашел время. чтобы снять тело нашей дочери, рассыпать вокруг него банкноты, после того, как он ее убил”.Известно, что Альмог ходил в школу Охель Шем в Рамат-Гане. Он не пошел в армию из-за проблем со здоровьем. Его друг, Эрез, рассказывает: "Это был тихий, стеснительный мальчик, который не мог найти себе места в жизни”.Далее Эрез добавляет: “Кислота, галлюциногены, самые тяжелые наркотики - он все принимал. Наркотики вышибли ему мозги, и он не мог себя найти. Я начал осознавать, что он катится по наклонной”. Эрез утверждает, что рассказал о проблемах с наркотиками матери Амита и та ответила: Да, я знаю, я этим занимаюсь, ничего не могу поделать с этим”.