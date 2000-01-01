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Мужчина с ножом напал на начальную школу в Словении | Фото:12.06 03:31   MIGnews.com

Мужчина с ножом напал на начальную школу в Словении

В городе Врутки в Словакии в начальной школе произошло нападение, пишет пресс-служба местной полиции в четверг, 11 июня.

По сообщением, молодой мужчина с ножом ворвался в здание школы. В результате нападения погибла заместительница директора.

Ранения также получили двое взрослых и двое детей, находившихся на месте преступления.

"К месту происшествия направляется глава полиции республики Милан Лучанский. Ситуация находится под контролем", - отметили в полиции.

Отмечается, что злоумышленнику было 22 года, и он родом из города Мартина на севере страны.


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