12.06 03:31 MIGnews.com

Мужчина с ножом напал на начальную школу в Словении

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В городе Врутки в Словакии в начальной школе произошло нападение, пишет пресс-служба местной полиции в четверг, 11 июня.По сообщением, молодой мужчина с ножом ворвался в здание школы. В результате нападения погибла заместительница директора.Ранения также получили двое взрослых и двое детей, находившихся на месте преступления."К месту происшествия направляется глава полиции республики Милан Лучанский. Ситуация находится под контролем", - отметили в полиции.Отмечается, что злоумышленнику было 22 года, и он родом из города Мартина на севере страны.