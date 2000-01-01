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Британцам отменили `запрет на секс` | Фото:12.06 02:44   MIGnews.com

Британцам отменили "запрет на секс"

В Великобритании сняли "запрет на секс", который предполагал ограничения на собрания людей в любом частном месте. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет Daily Mail.

С 13 июня британцы смогут собираться в количестве двух и более человек.

После введения карантина из-за коронавируса это могли себе позволить только профессиональные спортсмены, рабочие, дети, разлученные с родителями, и члены семей во время похорон.

Джонсон отметил, что понимает, как тяжело было людям без общения с близкими и друзьями. Премьер-министр сам переболел COVID-19 и назвал новорожденного сына в честь врачей, которые его вылечили.


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