12.06 02:44 MIGnews.com

Британцам отменили "запрет на секс"

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В Великобритании сняли "запрет на секс", который предполагал ограничения на собрания людей в любом частном месте. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет Daily Mail.С 13 июня британцы смогут собираться в количестве двух и более человек.После введения карантина из-за коронавируса это могли себе позволить только профессиональные спортсмены, рабочие, дети, разлученные с родителями, и члены семей во время похорон.Джонсон отметил, что понимает, как тяжело было людям без общения с близкими и друзьями. Премьер-министр сам переболел COVID-19 и назвал новорожденного сына в честь врачей, которые его вылечили.