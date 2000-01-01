11.06 12:04 MIGnews.com
Задушивший Майю Вишняк осыпал тело банкнотами
Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение убийстве при отягчающих обстоятельствах обитателю Рамат-Гана Амиту Альмогу.
Альмог обвиняется в убийстве своей любовницы Майи Вишняк. Он также обвиняется в нанесении ножевых ранений собственной матери. Срок его содержания под стражей продлен до суда.
После ссоры Майей Альмог атаковал он задушил ее. Когда в квартиру вернулась его мать, он атаковал ее с ножом и нанес удары в верхнюю часть тела и лицо.
После этого он обсыпал тело убитой Майи банкнотами, сфотографировал и разослал фотографию друзьям.
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