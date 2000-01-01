Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Израиль: количество смертей от коронавируса возросло до 300 | Фото:11.06 10:27   MIGnews.com

Израиль: количество смертей от коронавируса возросло до 300

Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, число смертей от коронавируса в Израиле возросло до 300 в четверг, 11 июня.

Количество активных случаев заражения коронавирусом составляет 2 947. За ночь было зафиксировано еще 22 случая.

Вчера аэропорт Бен-Гурион объявил всем иностранным авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Израиль, о том, что запрет на въезд в страну иностранных граждан продлен до 1 июля, включая пассажиров на стыковочных рейсах.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального директора министерства профессор Итамар Гротто отменил обязательный 14-дневный карантин для миллиардера Тедди Саги, после того, как тот вернулся с Кипра.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:09
ЦАХАЛ начал подготовку к сносу дома убийцы Амит Бен-Игаля
10:06
Израиль: на раненого в приемном покое напали с ножом
09:57
Катастрофа МАУ: Иран передаст "черные ящики" во Францию
09:46
Израиль инвестирует 80 млрд шекелей в солнечную энергетику
09:33
Нетаниягу: Равив Друкер должен сидеть в тюрьме
09:12
В смертельном ДТП в Нетании скончалась пожилая женщина
08:49
МИД Германии: ЕС поддерживает решение о двух государствах
08:20
Гротто освободил от карантина не только Тедди Саги
08:02
Палестинцы отказались от медицинской помощи из ОАЭ
07:39
В Хайфе расстрелян 28-летний мужчина
07:23
Битва за кладбище - битва за Аль-Аксу: столкновения в Яффо
07:17
Беннетт: Нетаниягу не собирается применять суверенитет
07:09
Резко сократилось количество просителей убежища в ЕС
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  