Израиль: количество смертей от коронавируса возросло до 300
Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, число смертей от коронавируса в Израиле возросло до 300 в четверг, 11 июня.
Количество активных случаев заражения коронавирусом составляет 2 947. За ночь было зафиксировано еще 22 случая.
Вчера аэропорт Бен-Гурион объявил всем иностранным авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Израиль, о том, что запрет на въезд в страну иностранных граждан продлен до 1 июля, включая пассажиров на стыковочных рейсах.
Ранее сообщалось, что заместитель генерального директора министерства профессор Итамар Гротто отменил обязательный 14-дневный карантин для миллиардера Тедди Саги, после того, как тот вернулся с Кипра.