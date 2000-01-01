11.06 14:01 MIGnews.com

Китаянка-мусульманка описала пытки в «лагере перевоспитания»

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Китайское правительство задерживает сотни тысяч людей, принадлежащих к религиозным меньшинствам. Об этом Independent рассказала уйгурская мусульманская женщина, которая поведала о пытках и издевательствах, которым она подверглась в лагере задержанных в Китае.29-летняя Михригул Турсун рассказала, что после второго ареста ее обрили на лысо и пытали. Допрашивали в течение четырех дней подряд без сна, периодически истязали током и подвергали медицинскому осмотру.Турсун переехала в Египет учиться в университете, где встретила мужа и родила тройню. По возвращению в Китай она была задержана. Один из ее тройняшек умер, а у двоих других начались проблемы со здоровьем. Турсун утверждала, что детей прооперировали.Турсун во время беседы с журналистами в Национальном пресс-клубе США заявила, что она «скорее умрет, чем снова пройдет через эту пытку». Далее она рассказала, как «умоляла их убить» ее. Девять из 60 ее сокамерников умерли за три месяца, которые она провела в заключении после третьего ареста.Покинув Китай и отправившись в Египет со своей семьей, Турсун связалась с властями США и получила убежище в Вирджинии.В последнее время в мире возросла озабоченность по поводу жестокого обращения в Китае с группами меньшинств, особенно с мусульманами. Власти пытаются поощрять «этническое единство», заключая «неблагонадежных» в так называемые «лагеря перевоспитания».