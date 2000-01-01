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Въезд в Иерусалим будет закрыт: строительство нового шоссе 11.06 09:20   MIGnews.com

Въезд в Иерусалим закроют на три года

Въезд в Иерусалим будет закрыт для частных транспортных средств, начиная с 14 июля, что, вероятно, усилит пробки по дороге к столице, поскольку правительство прокладывает новую въездную дорогу в город.

Транспортная магистраль будет перекрыта в течение трех лет, хотя общественный транспорт продолжит функционировать в обычном режиме, сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Строящийся объект перекроет участок между мостом Струн и Международным конференц-центром. Альтернативный маршрут пройдет через бульвар Герцля и будет огибать правительственные учреждения на пути к центру города.

Развязка, которую назвали шоссе №16, будет ответвляться от основного маршрута, шоссе № 1, возле моста Моца и проходить через гору. Туннель будет выходить в городской район Байт-Веган. Дорога обеспечит быстрый доступ к южным частям города, а также к автомагистрали Бегин, проходящей через город.

Планировщики утверждают, что новое шоссе может сократить время поездки на целых 20 минут в часы пик. Работы планируется завершить в ноябре 2023 года.

“Через несколько лет можно будет въезжать и выезжать из Иерусалима, минуя главный въезд в город, – сказал 12-му каналу министр транспорта Исраэль Кац. – Эта дорога является центральным маршрутом, который позволит въехать через туннель в Иерусалим на бульвар Бегина, и избавит от заторов на въезде в город”.

В Израиле на километр дороги приходится 2730 автомобилей, что превышает средний показатель по ОЭСР (774).


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