11.06 07:42 MIGnews.com

Убитый брат северокорейского лидера был информатором ЦРУ

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Wall Street Journal сообщает, что у него появилась информация от оставшегося неназванным «человека, осведомленного в данном вопросе» об отношениях Ким Чен Нама с ЦРУ. Многие подробности все еще остаются неясными. Reuters не смог самостоятельно подтвердить эту информацию. ЦРУ также отказалось от комментариев.«Несколько бывших официальных лиц США заявили, что сводный брат, который жил за пределами Северной Кореи в течение многих лет и не имел известной базы власти в Пхеньяне, вряд ли сможет предоставить подробную информацию о внутренней работе секретной страны», - говорит The Journal.Бывшие официальные лица также заявили, что Ким Чен Нам почти наверняка контактировал со службами безопасности других стран, в частности Китая, сообщает The Journal.Также о причастности Ким Чен Нама в информировании ЦРУ упоминается в новой книге о Ким Чен Ыне «Великий преемник» репортера Washington Post Анны Файфилд. В книге говорится о встречах сводного брата северокорейского лидера со своими кураторами в Сингапуре и Малайзии. Также там описываются кадры с камер наблюдения поездки Ким Чен Нама в Малайзию, где он встречался с агентом разведки США.Официальные лица Южной Кореи и США заявили, что власти Северной Кореи приказали убить Ким Чен Нама, который критиковал династическое правление своей семьи. Пхеньян опроверг это утверждение.Две женщины были обвинены в отравлении Ким Чен Нама, облив его лицо жидким веществом нейропаралитического действия, запрещенным химическим оружием, в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года. Малайзия выпустила Доан Тхи Хыонг, которая является гражданкой Вьетнама, в мае, и гражданку Индонезии Сити Айсъях в марте.