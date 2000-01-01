11.06 20:44 MIGnews.com
Найдены обломки пропавшего с радаров самолета Ан-32
В ходе восьмидневных поисков в отдаленном горном районе недалеко от Китая сегодня индийским властям удалось найти обломки самолета, пропавшего без вести с 13 военнослужащими ВВС на борту.
Об этом во вторник, 11 июня сообщает Business Today
.
"Обломки пропавшего транспортного самолета ВВС Индии Ан-32 были обнаружены в Аруначал-Прадеш во вторник, через восемь дней после его исчезновения 3 июня", - говорится в сообщении.
По данным источников, обломки были обнаружены в 16 километрах от населенного пункта Липо и на северо-восток от Тато на высоте около 3650 метров.
Издание отмечает, что на данный момент индийские власти прилагают все усилия, чтобы определить "состояния пассажиров и наличия выживших".
Напомним, что самолет с двумя двигателями Ан-32 исчез с радаров через 35 минут после взлета с индийского аэродрома в Джорхате.
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