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Lockheed Martin: сделка на эксплуатацию учебного центра F-35 | Фото:11.06 18:46   MIGnews.com

Lockheed Martin: сделка на эксплуатацию учебного центра F-35

Министерство обороны США заявило, что во вторник американский подрядчик Lockheed Martin был выбран для организации учебно-технического обслуживания истребителей-невидимок F-35 израильских ВВС.

Об этом информирует The Times of Israel.

Lockheed Martin, которая производит истребитель F-35, будет эксплуатировать и обслуживать учебный центр на базе ВВС в Неватиме на юге Израиля в течение как минимум следующих пяти лет и, возможно, следующего десятилетия.

Министерство обороны США подчеркнуло, что американский подрядчик по обороне будет оказывать "расширенные услуги по техническому обслуживанию для государства Израиль" на объекте, где находится усовершенствованный тренажер F-35.

Первоначальный контракт рассчитан на пять лет службы и может быть продлен еще на пять лет, заявили в министерстве обороны. По заявлению Министерства обороны, сумма сделки может составить 150 миллионов шекелей (42 миллиона долларов), если сделка продлится все 10 лет.


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