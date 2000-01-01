Lockheed Martin: сделка на эксплуатацию учебного центра F-35

Lockheed Martin, которая производит истребитель F-35, будет эксплуатировать и обслуживать учебный центр на базе ВВС в Неватиме на юге Израиля в течение как минимум следующих пяти лет и, возможно, следующего десятилетия.
Министерство обороны США подчеркнуло, что американский подрядчик по обороне будет оказывать "расширенные услуги по техническому обслуживанию для государства Израиль" на объекте, где находится усовершенствованный тренажер F-35.
Первоначальный контракт рассчитан на пять лет службы и может быть продлен еще на пять лет, заявили в министерстве обороны. По заявлению Министерства обороны, сумма сделки может составить 150 миллионов шекелей (42 миллиона долларов), если сделка продлится все 10 лет.