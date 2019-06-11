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Французская полиция разгромила неонацистскую ячейку | Фото:11.06 17:24   MIGnews.com

Французская полиция разгромила неонацистскую ячейку

Французские полицейские разгромили неонацистскую ячейку, обвиняемую в заговоре с целью нападения на еврейские или мусульманские места отправления культа.

Об этом во вторник, 11 июня сообщает The Local France со ссылкой на судебные источники.

Пятеро членов группы, двое из которых являются несовершеннолетними, которые были "близки по идеологии к неонацистскому движению", были обвинены в период с сентября по май по предполагаемому заговору, информирует источник, близкий к расследованию.

"Расследование показало, что они разрабатывают плохо определенный заговор для совершения нападения, которое может быть нацелено на место отправления культа", - говорится в сообщении.

Согласно сообщениям, расследование продолжалось в течение нескольких месяцев, что привело к аресту пяти человек, которые планировали нападения на несколько целей, в том числе на ежегодный обед Представительного совета Французских еврейских учреждений (CRIF) и мест отправления культа мусульман.

Источники уточняют, что аресты производились в юго-восточном городе Гренобль.

Подозреваемых обвиняют в террористических преступлениях, включая изготовление и транспортировку взрывных устройств и участие в террористическом заговоре.

Однако пока неизвестны конкретные цели и мотивы группы.


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