Постоянный житель США находится на пути в Ливан

Иран согласился передать ливанским должностным лицам постоянного жителя США, который в течение многих лет содержался в тюрьме в Тегеране, заявил во вторник иранский чиновник, предоставив первое официальное подтверждение того, что Низар Закка будет отправлен обратно на родину в Ливан.Об этом информирует The Times of Israel В интервью Associated Pres чиновник сказал на условиях анонимности, что Закка летит в Бейрут вместе с начальником Главного управления безопасности Ливана генералом Ибрагимом Аббасом.По словам представителя судебной власти Голамхосейна Эсмаили, высокопоставленный ливанский чиновник по безопасности находится в Тегеране, чтобы обеспечить освобождение Закки, которое ожидалось в течение нескольких дней."Суд принял условие свободы Низара Закки, и он будет передан ливанским должностным лицам", – сказал Эсмаили, по сообщению судебного агентства Mizan.Власти Ливана пока не прокомментировали решение суда.Закка является одним из нескольких заключенных, содержащихся в иранских тюрьмах, которые имеют двойное гражданство или связаны с Западом. Его освобождение состоялось в то время, когда возросла напряженность в отношениях между Ираном и США после того, как Президент Дональд Трамп вывел Вашингтон из ядерной сделки Тегерана с мировыми державами.Репортаж, появившийся в понедельник на веб-сайте государственного телевидения, повторил сообщение, ранее опубликованное полуофициальным информационным агентством Fars о Закке, который был арестован в сентябре 2015 года при попытке вылететь из Тегерана.