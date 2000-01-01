Израиль ведет тихую войну против активистов BDS

В понедельник Министерство по стратегическим вопросам сообщило, что Израиль ведет тихую двухлетнюю финансовую кампанию против организаций, пропагандирующих бойкот Еврейского Государства путем раскрытия ее связей с боевиками-террористами, что привело к закрытию десятков счетов по сбору средств.
Кампания была нацелена на сбор средств для групп, пропагандирующих движение "Бойкот, лишение прав и санкции" (BDS) против Израиля, которые были размещены на таких платформах, как PayPal и DonorBox.
Под руководством Министерства произраильские активисты предупреждали платформы о нарушениях в их правилах, запрещающих деятельность по сбору средств, связанную с терроризмом.
По сообщениям 13-го канала, в активе участвовали произраильские активисты, в том числе легальные неправительственные организации, еврейские группы из США и Франции и журналисты из-за рубежа.
В ведомстве подчеркнули, что в результате этой операции было закрыто 10 учетных записей в США и 20 в Европе.
Согласно заявлению министра по стратегическим вопросам Гилада Эрдана: "В течение многих лет сторонники бойкота маскировались под правозащитников, сумев собрать десятки миллионов евро у западных стран и граждан, которые считали, что они вносят свой вклад в дело поддержки справедливости".
"Однако со временем мы обнаружили, что предполагаемые правозащитные организации на самом деле пропагандируют антисемитские взгляды и имеют глубокие связи с террористическими группами, зацикленными на идее уничтожения Государства Израиль", – продолжил Эрдан.
"Наши усилия резко подорвали кампанию бойкота, напрямую сократив финансирование неправительственных организаций, выступающих за бойкот, а также запретив им получать финансовые услуги", – добавил министр.