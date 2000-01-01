Преступник сбежал из больницы Иерусалима

Во вторник мужчина, задержанный по подозрению в нападении, сбежал из-под стражи из психиатрической больницы Иерусалима, где он должен был пройти судебную экспертизу, говорится в заявлении израильской полиции, пишет The Times of Israel.
Валерий Висковский, 28 лет, был арестован за нападение на своего брата. Он подозревается в нападении при отягчающих обстоятельствах. Его описывают, как лысого мужчину со светлой кожей и карими глазами. Рост Висковского составляет 1,70 метра и в последний раз его видели в серой толстовке, одетой на белую футболку, темно-синих брюках и кроссовках. Полиция заявила, что он "жестокий и опасный". Полиция задействовала большое количество персонала и вертолет для поисков и поимки беглеца.
Всех, кто видел Висковского, просят немедленно позвонить в районную полицию Иудеи и Самарии по телефону 02-5424367 или на горячую линию национальной полиции 100.