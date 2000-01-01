Северокорейские власти устраивают публичные казни

Согласно новому докладу Рабочей группы по вопросам правосудия переходного периода, северокорейские власти продолжают практиковать публичные убийства для запугивания своих граждан, несмотря на то, что число таких казней могло сократиться из-за усиливающегося международного давления.
Об этом во вторник, 11 июня, сообщает Daily Beast со ссылкой на отчет правозащитной группы.
Правозащитная группа составила документ на основе рассказов 610 северокорейских беженцев.
Согласно отчету, казни происходят в КНДР возле рек, полей, рынков, школ и спортивных площадок.
В докладе подчеркивается, что казни являются "основным методом запугивания и принуждения граждан к послушанию".
По словам беженцев, в большинстве случаев свидетелями казней становятся члены семей приговоренных к смерти, так как за казнями осужденных заставляют наблюдать их родственников, включая детей.
Очевидцы отмечают, что самому молодому свидетелю публичной казни было около 7 лет.
Кроме того, тела казненных в основном не передают их семьям, а также не сообщается и место захоронения останков.
"Правила публичной казни требуют, чтобы три стрелка произвели по три выстрела в тело осужденного в общей сложности девятью пулями", – сообщила сеульская группа.
Как известно, такая тактика часто используется для запугивания элиты.
Между тем, международное сообщество призывает Пхеньян прекратить публичные казни.