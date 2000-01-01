11.06 08:38 MIGnews.com

Подозрение на террор: экстренное приземление лайнера easyjet

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Лайнер лоукостера easyjet, направлявшийся из Любляны в Лондон совершил вынужденную посадку после того, как три пассажира были замечены за подозрительным разговором.Лайнер приземлился в аэропорту Кельна.По сообщениям германской полиции, во время полета пассажиры услышали, как трое подозреваемых говорят о “проблемах, относящихся к терроризму”, в их разговоре слышались слова “бомба” и “взрыв”.Экипаж самолета принял решение совершить немедленную посадку.По прибытии в аэропорт Кельна германская полиция арестовала трех подозреваемых, в настоящий момент их допрашивают.