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Тела 8 мигрантов обнаружены в лодке к востоку от Триполи | Фото: Thinkstock11.06 09:21   MIGnews.com

Тела 8 мигрантов обнаружены в лодке к востоку от Триполи

Спасатели ливийской береговой охраны достали тела 8 мигрантов из надувной лодки, обнаруженной к востоку от Триполи в субботу, 10 июня, когда десятки других мигрантов пропали без вести.

"В целом этот тип лодок вмещает от 100 до 110 человек, поэтому мы не знаем, что случилось с остальными", - сказал Исса аль-Зароог, представитель береговой охраны в городе Гараболли.

Неясно, как мигранты, чьи тела были замечены рыбаками, погибли, сказали представители береговой охраны.

Ранее представитель полиции береговой линии Триполи Аюб Кассем сообщил, что один из мигрантов из Бангладеш был убит и двое ранены в перекрестном огне, когда пограничники из Завии, к западу от Триполи, столкнулись в пятницу с контрабандистами, провожающими лодки с мигрантами в море.

Кассем отметил, что две резиновые лодки и деревянное судно, в котором находилось около 570 мигрантов, были перехвачены около Сабратхи, к западу от Триполи, вызвав столкновения, и что береговая охрана уничтожила лодку и гидроцикл, используемые контрабандистами, арестовав троих.
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