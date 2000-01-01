11.06 09:21 MIGnews.com

Тела 8 мигрантов обнаружены в лодке к востоку от Триполи

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Спасатели ливийской береговой охраны достали тела 8 мигрантов из надувной лодки, обнаруженной к востоку от Триполи в субботу, 10 июня, когда десятки других мигрантов пропали без вести."В целом этот тип лодок вмещает от 100 до 110 человек, поэтому мы не знаем, что случилось с остальными", - сказал Исса аль-Зароог, представитель береговой охраны в городе Гараболли.Неясно, как мигранты, чьи тела были замечены рыбаками, погибли, сказали представители береговой охраны.Ранее представитель полиции береговой линии Триполи Аюб Кассем сообщил, что один из мигрантов из Бангладеш был убит и двое ранены в перекрестном огне, когда пограничники из Завии, к западу от Триполи, столкнулись в пятницу с контрабандистами, провожающими лодки с мигрантами в море.Кассем отметил, что две резиновые лодки и деревянное судно, в котором находилось около 570 мигрантов, были перехвачены около Сабратхи, к западу от Триполи, вызвав столкновения, и что береговая охрана уничтожила лодку и гидроцикл, используемые контрабандистами, арестовав троих.