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flickr 11.06 08:56   MIGnews.com

Сирийские повстанческие силы продвинулись в Ракке

Сирийские силы, поддерживаемые США, продвинулись в противоположные стороны так называемой сирийской столицы террористической группировки "Исламское Государство", Ракки, как сообщили силы и мониторинговое агентство.

Сирийские демократические силы (SDF), группа курдских и арабских мятежников, поддерживаемая возглавляемой США коалицией, начали атаковать Ракку во вторник, 6 июня.

По оценкам коалиции, возглавляемой США, Ракка, которую боевики ISIS захватили у сирийских мятежников в 2014 году во время молниеносного продвижения в Сирии и Ираке, защищают от 3000 до 4000 джихадистов.

Город был центром как для военных лидеров "Исламского Государства", так и для его бюрократов и использовался для планирования терактов в странах по всему миру.
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