11.06 07:11 MIGnews.com

В Меа-Шеарим едва не линчевали сына экс-депутата в форме

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Как сообщает израильская полиция, днем в пятницу, 9 июня, в ортодоксальном районе столицы Меа-Шеарим было совершено жестокое нападение на израильского солдата, сына экс-депутата Кнессета от "Еш Атид" Дова Липмана.Отмечается, что во время нападения 20-летний военнослужащий бригады "Голани" был в армейской форме. Атака случилась после того, как он вошел в книжный магазин на улице Меа-Шеарим. Вскоре он увидел, что снаружи его уже поджидает толпа озлобленных харедим.Когда хозяева лавки вывели его через черный ход, толпа это заметила и погналась за солдатом, кидаясь при этом камнями и выкрикивая оскорбления и проклятия.Спастись солдату удалось, благодаря трем хасидам, которых он определил, как последователей радикальной общины "Толдот Ахарон". Несмотря на это, они позволили ему уйти невредимым. Чтобы ему было безопаснее, на место прибыли волонтеры спасательной службы ZAKA. Вскоре на место событий прибыли полицейские и карета "скорой помощи", на которой пострадавшего солдата и вывезли в безопасное место.Дов Липман призывает правительство начать пресекать таки ультраортодоксов на законодательном уровне.