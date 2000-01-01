11.06 21:55 MIGnews.com

США: 8 террористов убито в результате удара по Аш-Шабаб

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В результате авианалета ВВС США по расположению террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали, было убито 8 боевиков.Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 11 июня.Часами ранее США нанесли удар по одному из самых важных тренировочных лагерей "Аш-Шабаб".В операции также участвовал сомалийский спецназ. В результате атаки были уничтожены командный пункт группировки и склад.