11.06 21:55 MIGnews.com
США: 8 террористов убито в результате удара по Аш-Шабаб
В результате авианалета ВВС США по расположению террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали, было убито 8 боевиков.
Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 11 июня.
Часами ранее США нанесли удар по одному из самых важных тренировочных лагерей "Аш-Шабаб".
В операции также участвовал сомалийский спецназ. В результате атаки были уничтожены командный пункт группировки и склад.
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