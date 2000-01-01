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Иерусалим: еврея, избитого христианами арестовала полиция | Фото: Thinkstock11.06 20:52   MIGnews.com

Иерусалим: еврея, избитого христианами арестовала полиция

Житель еврейского квартала Старого города, 30-летний ультраортодокс был избит христианами во время религиозного события. Инцидент произошел в воскресенье, 11 июня, во время шествия христиан, которое проходило через еврейские кварталы.

Шокированного харедима арестовала полиция и освободила группу нападавших.

Отец шестерых детей утверждает, что христиане напали на него возле его дома, когда он ехал на велосипеде.

В свое оправдание нападающие заявили, что харедим плюнул на землю, когда он проезжал мимо процессии. Это по их словам и стало причиной их гневного ответа.

В спор вмешались прохожие, они вступились за 30-летнего еврея и попытались защитить его от разъяренной толпы.

Однако жестоко избитый мужчина, весь в крови оказался на земле.

Прибывшая на место происшествия полиция, вместо того чтобы арестован злоумышленников, взяла под стражу харедима. Мужчина был доставлен на допрос.

А группу христиан, совершивших нападение, отпустили.
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