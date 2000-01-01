11.06 20:52 MIGnews.com

Иерусалим: еврея, избитого христианами арестовала полиция

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Житель еврейского квартала Старого города, 30-летний ультраортодокс был избит христианами во время религиозного события. Инцидент произошел в воскресенье, 11 июня, во время шествия христиан, которое проходило через еврейские кварталы.Шокированного харедима арестовала полиция и освободила группу нападавших.Отец шестерых детей утверждает, что христиане напали на него возле его дома, когда он ехал на велосипеде.В свое оправдание нападающие заявили, что харедим плюнул на землю, когда он проезжал мимо процессии. Это по их словам и стало причиной их гневного ответа.В спор вмешались прохожие, они вступились за 30-летнего еврея и попытались защитить его от разъяренной толпы.Однако жестоко избитый мужчина, весь в крови оказался на земле.Прибывшая на место происшествия полиция, вместо того чтобы арестован злоумышленников, взяла под стражу харедима. Мужчина был доставлен на допрос.А группу христиан, совершивших нападение, отпустили.