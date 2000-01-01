Иерусалим: еврея, избитого христианами арестовала полиция

Житель еврейского квартала Старого города, 30-летний ультраортодокс был избит христианами во время религиозного события. Инцидент произошел в воскресенье, 11 июня, во время шествия христиан, которое проходило через еврейские кварталы.
Шокированного харедима арестовала полиция и освободила группу нападавших.
Отец шестерых детей утверждает, что христиане напали на него возле его дома, когда он ехал на велосипеде.
В свое оправдание нападающие заявили, что харедим плюнул на землю, когда он проезжал мимо процессии. Это по их словам и стало причиной их гневного ответа.
В спор вмешались прохожие, они вступились за 30-летнего еврея и попытались защитить его от разъяренной толпы.
Однако жестоко избитый мужчина, весь в крови оказался на земле.
Прибывшая на место происшествия полиция, вместо того чтобы арестован злоумышленников, взяла под стражу харедима. Мужчина был доставлен на допрос.
А группу христиан, совершивших нападение, отпустили.