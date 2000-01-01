11.06 18:53 MIGnews.com

Лондон: опубликованы фото фейковых поясов смертников

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Лондонская полиция опубликовала снимки фальшивых поясов смертников, которые были на исполнителях теракта в британской столице 3 июня.На предоставленных общественности фотографиях, мы видим, что пояса представляют собой пластиковые бутылки из-под воды, которые обмотаны серой клейкой лентой.Дин Хейдон, под руководством которого проходит расследование заявил, что он впервые встречает фальшивые пояса шахида. Он уверен, что террористы надели пояса для того, чтобы "максимально навести страх" на окружающих.По его словам, возможно нападавшие надеялись, что стражи порядка не откроют по ним огонь из опасений взрывов.Любой, кто видел эти фальшивые пояса, думал, что они настоящие, отметил Хейдон.Напомним, что в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого, три человека совершили нападение на прохожих с ножом.В результате кровавой атаки погибли 8 человек и около 50 получили ранения.