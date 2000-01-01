11.06 18:22 MIGnews.com
США нанесли авиаудар по позиции "Аш-Шабаб" в Сомали
США нанесли авиаудар по расположению террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали. В Пентагоне подтвердили данную информацию.
В свою очередь сомалийские власти заявили, что спецназ страны присоединился к атаке, которая уничтожила один из главных тренировочных лагерей боевиков.
Канцелярия президента Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед заявила, что база джихадистов была расположена в городе Сакове, провинции Средняя Джубба на юге страны.
В результате атаки были уничтожены командный пункт группировки и склад.
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