11.06 11:55 MIGnews.com

Иран: арестованы 6 причастных к серии терактов в Тегеране

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Иранские власти заявили, что в воскресенье, 11 июня, они арестовали 6 человек, которые участвовали в двух нападениях на Тегеран, в результате которых погибли 17 человек."6 человек, которые, безусловно, были связаны с терактами в среду, 7 июня, в Тегеране, были выявлены и арестованы", - цитирует агентство Fars Аликабера Гаруси, главу отдела юстиции в провинции Курдистан в западном Иране.Иран сообщил, что его силы безопасности в субботу, 10 июня, убили инициатора нападений и арестовали 7 человек, подозреваемых в помощи боевикам.Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракты и нападения в парламенте и мавзолей основателя Исламской Республики аятоллы Хомейни в среду, 7 июня.