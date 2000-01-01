Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Арестованы 6 причастных к серии терактов в Тегеране | Фото: Thinkstock11.06 11:55   MIGnews.com

Иран: арестованы 6 причастных к серии терактов в Тегеране

Иранские власти заявили, что в воскресенье, 11 июня, они арестовали 6 человек, которые участвовали в двух нападениях на Тегеран, в результате которых погибли 17 человек.

"6 человек, которые, безусловно, были связаны с терактами в среду, 7 июня, в Тегеране, были выявлены и арестованы", - цитирует агентство Fars Аликабера Гаруси, главу отдела юстиции в провинции Курдистан в западном Иране.

Иран сообщил, что его силы безопасности в субботу, 10 июня, убили инициатора нападений и арестовали 7 человек, подозреваемых в помощи боевикам.

Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракты и нападения в парламенте и мавзолей основателя Исламской Республики аятоллы Хомейни в среду, 7 июня.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:19
Катар продолжает отрицать поддержку терроризма
13:05
Иран: дружественная разведка убила зачинщика атак в Тегеране
12:51
"Заявления политиков о поселениях далеки от реальности"
12:23
Арестованы 3 террориста, освобожденные по "сделке Шалита"
12:19
Бывший командир разведки: ХАМАС приперли к стенке
12:15
Нетаниягу: пора расформировать UNRWA
11:24
Тель-Авив: рабочий отеля изнасиловал туристку
11:22
Тиллерсон и Чавушоглу обсудили Сирию и Катар
11:04
Амстердам: машина въехала в толпу, ранены три израильтянина
10:49
США и ЕС: "Деятельность Израиля не приближает мир с ПА"
09:56
Светлова раскритиковала закрытие дела против полицейских
09:45
Ливни: профессорам затыкают рты
09:24
Сара Нетаниягу не выкидывала Биби из машины
09:21
Тела 8 мигрантов обнаружены в лодке к востоку от Триполи
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus