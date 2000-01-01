11.06 11:04 MIGnews.com

Амстердам: машина въехала в толпу, ранены три израильтянина

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“Водитель, почувствовавший себя плохо”, врезался в толпу пешеходов вблизи центрального железнодорожного вокзала в Амстердаме.Ранены восемь человек.Полиция заявляет, что “нет никаких признаков того, что речь идет об экстремистском инциденте”. Полиция сообщила, что водитель припарковался в запрещенном месте, увидел приближающийся патрульный автомобиль, попытался скрыться, сбил пешеходов и врезался в стену.Среди раненых - трое израильтян. Двое израильтян уже выписаны из больницы. Третий лежит в больнице с переломами.