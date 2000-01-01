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Амстердам: машина въехала в толпу, ранены три израильтянина 11.06 11:04   MIGnews.com

Амстердам: машина въехала в толпу, ранены три израильтянина

“Водитель, почувствовавший себя плохо”, врезался в толпу пешеходов вблизи центрального железнодорожного вокзала в Амстердаме.

Ранены восемь человек.

Полиция заявляет, что “нет никаких признаков того, что речь идет об экстремистском инциденте”. Полиция сообщила, что водитель припарковался в запрещенном месте, увидел приближающийся патрульный автомобиль, попытался скрыться, сбил пешеходов и врезался в стену.

Среди раненых - трое израильтян. Двое израильтян уже выписаны из больницы. Третий лежит в больнице с переломами.
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