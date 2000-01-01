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Начальник инспекций МАГАТЭ подал в отставку | Фото: IAEA Imagebank/Flickr12.05 07:06   MIGnews.com

Начальник инспекций МАГАТЭ подал в отставку

Заместитель генерального директора МАГАТЭ и начальник инспекций Теро Варджоранта подал в отставку без указания каких-либо причин своего решения. Об этом вечером в пятницу сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

"Господин Теро Варджоранта уходит в отставку с 11 мая 2018 года. Генеральный директор назначил господина Массимо Апаро, исполняющего обязанности директора Управления по проверке в Иране, исполняющим обязанности заместителя генерального директора и начальника Департамента гарантий. Назначение вступает в силу немедленно", - говорится в опубликованном заявлении.

Финн Варджоранта возглавлял подразделение, которое следило за соблюдением странами, подписавшими Договор о нераспространении ядерного оружия, его условий.

Он оставил свою должность в один из самых сложных для МАГАТЭ моментов – спустя лишь три дня после того, как США сообщили о своем выходе из ядерного соглашения с Ираном.

"Инспекционная деятельность агентства будет, как и прежде, осуществляться на самом профессиональном уровне", - заявил пресс-секретарь МАГАТЭ.

На вопрос о причинах отставки Варджоранты представитель агентства заявил о конфиденциальности этой информации и что МАГАТЭ не комментирует свои кадровые вопросы.
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