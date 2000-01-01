В Афганистане атакованы полицейские базы, есть жертвы
Боевики Талибана напали на полицейские базы в западной афганской провинции Фарах, в результате погибли более 30 полицейских.
По словам главы провинциального совета Фарах Фарида Бахтавар, в ночь 11 мая террористы атаковали полицейскую базу в округе Балабулук, убив не менее 23 полицейских и ранив троих.
Вскоре они совершили еще одно нападение - в городе Фарах, убили 11 полицейских и захватили большое количество оружия и оборудования, пишет Reuters.
Справка. Фарах - удаленная и малонаселенная провинция между Ираном на западе и провинцией Хелманд, считается "сердцем" Талибана. Через район Балабулук в провинции Фарах пролегают пути контрабанды наркотиков. Специальные силы Афганистана при поддержке авиации проводили активные боевые действия, но не смогли предотвратить повторные нападения боевиков.