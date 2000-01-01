Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









В Египте судили 4-летнего мальчика за домогательство 12.05 04:33   MIGnews.com

В Египте судили 4-летнего мальчика за домогательство

В Египте мужчина обвинил в сексуальных домогательствах и подал в суд на четырехлетнего мальчика, который в начальной школе поцеловал его дочь. Суд признал мальчика невиновным.

Адвокат обвиняемого рассказал, что отец девочки не ограничился разговором с родителями ее одноклассника, а подал на него официальную жалобу, после чего прокуратура передала дело в специальный суд по мелким преступлениям.

После того, как суд отказался рассматривать дело, оно было передано в суд более высокой инстанции, который и признал мальчика невиновным по причине необоснованности обвинения, пишет TheNews.

Агентство сообщает, что мужчина заявил в полицию о домогательствах к его дочери со стороны четырехлетнего мальчика в декабре 2017 года.

Модельер Джорджина Чапман, жена обвиненного в домогательствах голливудского режиссера Харви Вайнштейна, в первом интервью после разразившегося вокруг него скандала заявила, что ничего не подозревала о поведении мужа
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:18
Человекоподобный робот научился бегать
02:11
В Австралии расследуют самое кровавое убийство за 22 года
01:13
Пьяный Джонни Депп пытался устроить драку на сьемках фильма
00:35
В США охрана отняла у контрабандистов 6 тонн кокаина
22:11
Жена Вайнштейна не подозревала о его домогательствах
21:58
В Афганистане атакованы полицейские базы, есть жертвы
21:52
Палестинцы опять подожгли газопровод из Израиля
21:27
"Удар Ирана по Голанам - предупреждение Израилю"
21:20
РФ требует встречи Трампа и Путина
20:33
РФ не будет вооружать Сирию своими С-300
20:11
15 тысяч арабов собрались на границе Газы с Израилем  
19:50
Нетаниягу: Мы победим в нынешней кампании против Ирана
19:37
Профессор американского вуза винит Израиль во всех проблемах
19:30
TANAP запустят 12 июня
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus