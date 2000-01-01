В Египте судили 4-летнего мальчика за домогательство
В Египте мужчина обвинил в сексуальных домогательствах и подал в суд на четырехлетнего мальчика, который в начальной школе поцеловал его дочь. Суд признал мальчика невиновным.
Адвокат обвиняемого рассказал, что отец девочки не ограничился разговором с родителями ее одноклассника, а подал на него официальную жалобу, после чего прокуратура передала дело в специальный суд по мелким преступлениям.
После того, как суд отказался рассматривать дело, оно было передано в суд более высокой инстанции, который и признал мальчика невиновным по причине необоснованности обвинения, пишет TheNews.
Агентство сообщает, что мужчина заявил в полицию о домогательствах к его дочери со стороны четырехлетнего мальчика в декабре 2017 года.
Модельер Джорджина Чапман, жена обвиненного в домогательствах голливудского режиссера Харви Вайнштейна, в первом интервью после разразившегося вокруг него скандала заявила, что ничего не подозревала о поведении мужа