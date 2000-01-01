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Профессор американского вуза винит Израиль во всех проблемах 11.05 19:37   MIGnews.com

Профессор американского вуза винит Израиль во всех проблемах

Профессор Колумбийского университета Хамид Дабаши оказался под огнем критики за свой выпад против Израиля и президента США Дональда Трампа.

Дабаши является уроженцем Ирана, однако сейчас он гражданин Соединенных Штатов и занимает в Колумбийском университете должность штатного профессора по иранистике.


"Эти смеющиеся гиены – сионисты, Сауды и американские неоконсерваторы – связались не с той страной. По своим глупости и невежеству они считают, что борются с иранским правительством, но смертельно ошибаются", - написал Дабаши в понедельник в своем Twitter.



"После того, как в мире происходит любое грязное, предательское, мерзкое, пагубное происшествие, подождите несколько дней, и всплывет уродливое имя Израиля", - написал он в Twitter, прикрепив статью New York Times о том, что избирательный штаб Трампа нанимал израильскую компанию для сбора компромата против Хиллари Клинтон и Барака Обамы.

В ответ на это произраильская организация StandWithUs обвинила его в антисемитизме.

"Обвинять еврейское государство в каждой проблеме мира – проявление опасного антисемитизма, повторение заявлений, которые веками приводили к притеснениям и насилию в отношении евреев. К сожалению, неудивительно слышать это от профессора, с длинной историей расизма против евреев и израильтян. Колумбийский университет должен безоговорочно осудить эту ненависть, исходящую от одного из ее преподавателей", - заявила директор отделения StandWithUs по работе с вузами Рена Насар.

Впрочем, только на Израиле преподаватель не остановился, раскритиковав и Трампа, назвав его "отъявленным коррупционером", "безумным", "жалким патологическим лжецом" и "вульгарным порочным шарлатаном".

"Каждый достойный человек на планете Земля – за ядерную сделку с Ираном. Каждый порядочный человек, безусловно, кроме Трампа, Нетаниягу и их последователей", - заявил Хамид Дабаши.
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