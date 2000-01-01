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Нетаниягу мог стать жертвой теракта в Москве | Фото: Амос Бен Гершом, GPO11.05 15:58   MIGnews.com

Нетаниягу мог стать жертвой теракта в Москве

Российские спецслужбы предотвратили террористическую атаку на мемориальной акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы, который ранее на этой неделе состоялся в Москве.

В эксклюзивном интервью агентству ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сообщил, что в рамках оперативных работ в преддверии 9 мая в Сибири, где были организованы террористические ячейки, задержали 20 человек и обыскали 17 домов.

"Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве, для этого уже было заготовлено оружие", - цитирует портал своего собеседника.

По словам Сыромолотова, террористы собирались прибыть в Москву из Нового Уренгоя. Замминистра пояснил, что после того, как в прошлом году был предотвращен аналогичный теракт перед акцией "Бессмертный полк", власти начали изучать финансирование и поняли, что "оно идет из Турции, а затем вышли на резервную группу в Сибири".

Участие в ежегодной демонстрации приняли около 1 млн. человек, которые прошли по центру Москвы с портретами своих родственников, павших в войне против нацистско-фашистских захватчиков. Из высокопоставленных гостей в акции приняли участие президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.
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