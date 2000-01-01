11.05 14:56 MIGnews.com

Видео: французская семья чудом спаслась от стаи гепардов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Семья из Франции, приехавшая на сафари в Нидерландах, чудом спаслась от стаи гепардов. Инцидент с места происшествия был опубликован в интернете.Пятеро французов посетили сафари-парк Beekse Bergen. Перед началом экскурсии туристов предупредили о запрете выходить из автомобиля, однако они не послушали указаний и решили прогуляться среди диких животных.Скорее всего, туристы хотели сфотографировать гепардов издалека, но животным видимо не понравилась такая затея и они побежали в сторону французов, сообщает The Daily Mail.На кадрах видно, как трое взрослых и два ребенка успевают добежать до машины и скрыться от хищников.В пресс-службе сафари-парка рассказали, что каждый посетитель получает подробную инструкцию о правилах поведения, и этот случай — пример беспечного отношения к собственной безопасности.