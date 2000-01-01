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Видео: французская семья чудом спаслась от стаи гепардов 11.05 14:56   MIGnews.com

Видео: французская семья чудом спаслась от стаи гепардов

Семья из Франции, приехавшая на сафари в Нидерландах, чудом спаслась от стаи гепардов. Инцидент с места происшествия был опубликован в интернете.

Пятеро французов посетили сафари-парк Beekse Bergen. Перед началом экскурсии туристов предупредили о запрете выходить из автомобиля, однако они не послушали указаний и решили прогуляться среди диких животных.



Скорее всего, туристы хотели сфотографировать гепардов издалека, но животным видимо не понравилась такая затея и они побежали в сторону французов, сообщает The Daily Mail.

На кадрах видно, как трое взрослых и два ребенка успевают добежать до машины и скрыться от хищников.

В пресс-службе сафари-парка рассказали, что каждый посетитель получает подробную инструкцию о правилах поведения, и этот случай — пример беспечного отношения к собственной безопасности.
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