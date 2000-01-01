12.05 02:11 MIGnews.com

В Австралии расследуют самое кровавое убийство за 22 года

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В городе Осмингтон, что в западной Австралии, были обнаружены семь тел, четыре из которых - дети.По сообщению Lenta.ru, в полиции заявили что пять тел были найдены внутри дома, а двое, соответственно, во дворе. Представитель полиции Крис Доусон предполагает, что все погибшие проживали в доме ,в котором были найдены. Также правоохранители не ведут розыски подореваемых, так как есть подозрение, что убийца - один из погибших, был суицидником."Мы будем проводить расследование этого ужасного преступления", - сказал Доусон, подчеркнув, что это событие - "ужасная трагедия".Имена и возраст погибших не раскрываются, полиция расследует подробности проишествия.