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11.05 11:25   MIGnews.com

Турция арестовала 150 военных по подозрению в членстве FETO

Турецкая полиция арестовала в Стамбуле 150 военных по подозрению в членстве в опозиционной мусульманской организации.

Как сообщили на Anadolu, ордеров на арест было выдано около 300, из которых 211 относительно действующих военных. Армейцев подозревают в участии в опозиционной мусульманской организации FETO, созданной Фетхуллахом Гюленом, а также в пособничестве неудачному государственному перевороту в июле 2016 года.

Как сообщалось ранее, тринадцать журналистов оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet приговорили к тюремному заключению. Суд Турции обвинил работников СМИ в поддержке террористических организаций.
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