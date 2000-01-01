Турция арестовала 150 военных по подозрению в членстве FETO
Турецкая полиция арестовала в Стамбуле 150 военных по подозрению в членстве в опозиционной мусульманской организации.
Как сообщили на Anadolu, ордеров на арест было выдано около 300, из которых 211 относительно действующих военных. Армейцев подозревают в участии в опозиционной мусульманской организации FETO, созданной Фетхуллахом Гюленом, а также в пособничестве неудачному государственному перевороту в июле 2016 года.
Как сообщалось ранее, тринадцать журналистов оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet приговорили к тюремному заключению. Суд Турции обвинил работников СМИ в поддержке террористических организаций.