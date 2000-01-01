Хакеры пытаются лишить Израиль победы на Евровидении
Анти-израильские хакеры искусственно создают экстремально-высокую нагрузку на серверы приложений, чтобы воспрепятствовать поддержке израильтянами своей представительницы Нетты Барзилай на Евровидении-2018.
Злоумышленники атаковали приложение сотового телефона израильской певицы, благодаря которому, Барзилай общалась с болельщиками.
В настоящее время неполадки устраняются.
Отметим, что израильская певица имеет большие шансы на победу в песенном конкурсе. Букмекеры назвали тройку финалистов Евровидения, в которой также оказалась и Барзилай, а также Александр Рыбак (Норвегия) и Элени Форейре (Кипр).