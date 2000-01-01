В США охрана отняла у контрабандистов 6 тонн кокаина
Береговая охрана за трехмесячное патрулирование Тихого океана обнаружила на шести суднах и конфисковала 6 тонн кокаина стоимостью 179 миллионов долларов. Он был доставлен в порт Эвреглейдс во Флориде.
"Береговая охрана США работает с другими американскими агентствами и сотрудниками правоохранительных органов из стран-партнёров в регионе, что приводит к захвату тысяч килограммов кокаина каждый год", - передали слова командира корабля, проводившего операцию Майка Федора на Life.Новости.