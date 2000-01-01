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ЦАХАЛ: `Бецелем` подстраивает стычки с военными 11.05 09:28   MIGnews.com

ЦАХАЛ: "Бецелем" подстраивает стычки с военными ради видео

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля генерал-майор Моти Алмоз обрушился с критикой на ультралевую организацию "Бецелем", обвинив ее в постановке видеозаписи конфликта с израильскими военными.



Реакция Алмоза последовала на публикацию в газете "Гаарец" заметки Амиры Хасс, в которой она критиковала "офицера сил обороны Израиля с родинкой на верхней губе" за его участие в инциденте, произошедшем около поселения Ицхар в феврале.

На ролике "Бецелема" израильский офицер, обращаясь к одному из солдат, инструктирует его прицелиться в арабского волонтера "Бецелема" Ахмеда Зияда, который впоследствии был арестован, как утверждают левые активисты, с применением грубой силы.

Генерал-майор Алмоз уверен, что офицер "действовал как и ожидалось и при полной поддержке своих командиров".



"Мы не всегда отвечаем, потому что порой все, что вам надо - это бесплатная рекламная кампания даже путем провокаций и публикации видео или заявлений, которые для вас важнее всего, даже правды.

Существует существенная разница между съемкой происходящего инцидента и созданием происшествия по прибытии на место оператора. Обычно вы выбираете второй вариант и вызываете конфликты, которых иначе просто не было бы. Офицер на видео действовал при полной поддержке своих командиров. Вы продолжайте снимать видео, как бы от имени свободы слова, а мы продолжим оборонять жителей Государства Израиль и обеспечивать безопасность своих граждан, не втягивая армию в политические дискуссии", - пишет Алмоз на своей странице в Facebook.
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