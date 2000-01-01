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На Синае разгорелась война между бедуинами Тарабин и ISIS 11.05 08:52   MIGnews.com

На Синае разгорелась война между бедуинами Тарабин и ISIS

На Синайском полуострове, к югу от Рафиаха, боевики ISIS атаковали блок-пост бедуинского племени Тарабин.

ISIS использовал в ходе атаки ранее захваченные джипы египетской армии. В результате нападения убиты 10 бедуинов.

В конце апреля смертник ISIS подорвался в Рафиахе, убив четырех бедуинов. В ответ те атаковали пост Исламского Государства на окраине города, убив 8 боевиков.



Причиной объявления войны Исламскому Государству является не звериная жестокость ISIS и не внезапно проснувшаяся любовь к египетскому государству. Бедуины взбешены тем, что ISIS мешает их традиционному бизнесу - контрабанде сигарет и контрабанде наркотиков. ISIS считает это действиями противоречащими основам исламской религии. Боевики устанавливают блок-посты на маршрутах контрабандистов, конфискуют и сжигают товар. Подробно обстановка на Синае описана в статье "Синай: бедуины объявили войну ISIS".
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