На Синае разгорелась война между бедуинами Тарабин и ISIS
На Синайском полуострове, к югу от Рафиаха, боевики ISIS атаковали блок-пост бедуинского племени Тарабин.
ISIS использовал в ходе атаки ранее захваченные джипы египетской армии. В результате нападения убиты 10 бедуинов.
В конце апреля смертник ISIS подорвался в Рафиахе, убив четырех бедуинов. В ответ те атаковали пост Исламского Государства на окраине города, убив 8 боевиков.
Причиной объявления войны Исламскому Государству является не звериная жестокость ISIS и не внезапно проснувшаяся любовь к египетскому государству. Бедуины взбешены тем, что ISIS мешает их традиционному бизнесу - контрабанде сигарет и контрабанде наркотиков. ISIS считает это действиями противоречащими основам исламской религии. Боевики устанавливают блок-посты на маршрутах контрабандистов, конфискуют и сжигают товар. Подробно обстановка на Синае описана в статье "Синай: бедуины объявили войну ISIS".