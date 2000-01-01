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Житель Беэр-Шевы убил друга, напал на жену и поджог себя 11.05 07:12   MIGnews.com

Житель Беэр-Шевы убил друга, напал на жену и поджог себя

Снят судебный запрет на детали расследования убийства 65-летнего Ави Алтера в Беэр-Шеве месяц назад.

8 апреля Алтер был найден мертвым в квартире в Беэр-Шеве, с признаками насилия на теле.

Через несколько часов житель Беэр-Шевы Давид Бокобза попытался совершить самоподжог перед зданием БАГАЦ в Иерусалиме. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В ходе полицейского расследования выяснилось, что Бокобза и Алтер работали маклерами в Беэр-Шеве и дружили. Алтер сумел сосватать Бокобзе свою бывшую жену.

Бокобза, отсидев срок в тюрьме за похищение двух своих сыновей от прежнего брака, вышел на свободу несколько месяцев назад и восстановил связь с Алтером.

Бокобза, убив Алтера, попытался зарезать жену и поджечь квартиру. После этого он уехал в Иерусалим и попытался совершить самоподжог.
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