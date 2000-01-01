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12.05 05:20   MIGnews.com

Арье Дери вызовут на допрос

Министр внутренних дел Арье Дери в скором времени будет допрошен полицией и налоговыми органами в рамках расследования дела о недвижимости, по которому также проходит его брат, адвокат и предприниматель Шломо "Момо" Дери, как сообщил 10-й канал в четверг вечером, 11 мая.

Согласно докладу, полиция готова к допросу, но отложила его до визита президента США Дональда Трампа, который потребует от полиции полной поддержки.

Расследование дела фокусируется на том, как семья Дери купила свою роскошную виллу в деревне в Верхней Галилее Кфар-Хошен, также известной как Сафсуфа.
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