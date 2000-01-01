11.05 22:43 MIGnews.com

Организаторам теракта в метро предъявлены обвинения

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Следственный комитет России выдвинул обвинения еще трем причастным к теракту в метро Санкт-Петербурга. Это Сейфулла Хакимов, Аъзамжон Махмудов и Дилмурод Муидинов. Они обвиняются в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 205 и частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса ("Террористический акт", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")Аналогичные обвинения уже были предъявлены Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Всего по делу задержаны десять человек."Продолжается и отработка связей каждого из фигурантов", — пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Кроме того, 11 мая ФСБ России сообщила о задержании еще одного участника террористического сообщества, связанного с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, взорвавшем себя в вагоне поезда петербургского метро. Это Мухамадюсуп Эрматов. Он обвиняется в том, что доставал и перевозил взрывчатые вещества, использованные в теракте.Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 16 человек, включая смертника, пострадали 102 человека.Кроме того, еще одна бомба была найдена на "Площади Восстания". Взрывное устройство было своевременно обезврежено.